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أكد فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك إصرارًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يمر بظروف صعبة هذا الموسم، بسبب منعه من القيد لفترتين، ولكن رغم تلك الظروف، لاعبو الزمالك لديهم إصرار على الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن النادي منذ عام 2002، لإسعاد جماهيرهم».

وأضاف: «ترتيبات وأفكار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لم تتأثر بعد منع النادي من القيد، الذي من الممكن أن يهد أي فريق»، مضيفا: «يجب أن أشكر لاعبي الزمالك لإصرارهم على للفوز بالبطولات، هذا الجيل من الأجيال المميزة في تاريخ الزمالك».

وتابع: «أتمنى أن ننجح خلال الفترة المقبلة في حسم ملف تجديد عقود لاعبي الفريق».

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.