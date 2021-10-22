«البطانة» تضع الإعلامية ريا أبي راشد في مرمى نيران الجمهور

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أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد الجدل أثناء حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وارتدت ريا فستانا شفافا دون «بطانة»، لتتعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورتها،لتعيد إلى الأذهان الأزمة التي أثارتها الفنانة المصرية رانيا يوسف منذ أعوام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حين إرتدت فستان شفاف بدون بطانة، وتعرضت لهجوم عنيف، ووصل الأمر إلى إقامة دعوى قضائية ضدها تتهمها بنشر الفسوق.

انتهى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونه بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، وصعد مؤسس مهرجان الجونة سميح ساويرس رجل الأعمال الشهير، على مسرح المهرجان موجهًا العديد من رسائل الشكر لكل القائمين على تنفيذ المهرجان بتلك الطريقة التي عليه، والعاملين الذين شاركوا في إخفاء آثار الحريق الذي تم قبل افتتاح المهرجان، هذا إلى جانب شكر وزارة الصحة المصرية على مجهودها.



وأشار سميح ساويرس إلى أن هناك 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المعروف بـ كوفيد- 19 على مدار الأسبوع الماضي، وتوافد المئات من صناع السينما في العالم ومشاركتهم في فعاليات المهرجان.

وقال نجيب ساويرس خلال لقاءه على هامش فعاليات حفل ختام الجونة السينمائي، إنه يعتز جدًا بالشباب وجهودهم معه في بناء مدينة الجونة وتأسيس مهرجان الجونة: الشباب هما المستقبل ودايمًا تشوفني مع الشباب مش الكبار وهما اللي بنوا المهرجان من أول يوم وكلنا متعاونين معانا في التنظيم، أتمنى أن أهل السينما يكونوا مبسوطين بالأفلام والناس تفهم أن ده مهرجان أفلام مش أزياء وكون أنهم مش موجودين ومبيتفرجوش على الأفلام ده تقصير منهم مش مننا والقاعات كانت مليانة والناس بتشوف الأفلام واللي بيبص على الفساتين قصرنظر.

وشهدت الدورة الخامسة من المهرجان العديد من اللقطات المختلفة، منها أزمة فيلم ريش، والذي اتهم بالإساءة لمصر، وقرر الفنان شريف منير ترك العرض الخاص للفيلم ومغادرة القاعة، بالإضافة إلى أزمة الفنانة بشرى التي تعرضت لحادث أثناء ركوبها البيتش باجي، رفقة الفنان محمد مكاوي، أول أمس، ثم نُقلا إلى مستشفى الجونة، وحرص عدد كبير من الفنانين على زيارتهما في المستشفى، منهم دينا أبوالروس.

وحضر الدورة الخامسة من المهرجان عدد كبير من الفنانين أبرزهم: الفنانة بشرى رزة، الفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرا، والفنان أشرف زكي والفنانة روجينا، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى حفل الختام تقدمه الإعلامية جاسمين طه.