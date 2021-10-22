★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وانطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.

وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما روائيا قصيرا و15 فيلماً وثائقياً .

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الخامسة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 244 ألف دولار أمريكي.

وفيما يلي قائمة الأعمال التي حصدت جوائز في المهرجان:

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» للمخرج تيمو نيكي

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم «غروب» للمخرج ميشيل فرانكو

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثل بيتري بويكولاينن عن دوره في فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة مايا فاندربيك عن دورها في فيلم «ملعب»

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «حياة إيفانا» للمخرج ريناتو بورايو سيرانو

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «أوستروف – جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «سبايا» للمخرج هوجير هيروري

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «كباتن الزعتري» للمخرج على العربي

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) وذهبت إلى فيلم «كاتيا» للمخرج أندري ناتوتشينسكي

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «الابن المقدس» للمخرج أليوشا ميسين

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «على أرض صلبة» للمخرجة ييلا هاسلر

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «القاهرة- برلين» للمخرج أحمد عبدالسلام

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم «أوستروف – جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب

جائزة يمنحها المهرجان للأفلام المعنية بقضايا البيئة (نجمة الجونة الخضراء وشهادة و10000 دولار أمريكي) ذهبت إلى «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل، وقدمت الجائزة بالتعاون مع مبادرة»دور لبكرة«وقدمها محمد شلبايه الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو

جائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا

تنويه خاص من لجنة تحكيم نيتباك ذهب إلى فيلم «ذات مرة في كالكوتا» للمخرج أديتيا فيكرام سينجوبتا

جائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» لأفضل عمل أول ذهبت إلى فيلم «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل

أخيرًا، ذهبت جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى «عادل» للمخرجة دينا العليمي، وقدم الجائزة جلال خالد بشارة في كلمة تمنى فيها أن يكون فخرًا لوالده كما يفخر هو به.