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ختام المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون في تونس

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ختام المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون في تونس ختام المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون في تونس

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في احتفالية فنية ضخمة اسدل الستار على حفل ختام الدورة 21 للمـهـرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية. وبحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والمهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية وسعد جريس نائب رئيس اتحاد الاذاعات العربية، وقاموا بتوزيع الجوائز على الفائزين في العديد من المسابقات الإذاعية والتليفزيونية.

ويذكر أن اتحاد الإذاعات الإسلامية قدم جوائز بقيمة 10 آلاف دولار بالمهرجان في المجالات الآتية: الإذاعة «مسابقة الدراما الاجتماعية»، وجائزة المراة «نماذج قيادية». مجال التليفزيون: جائزة «المسلسلات الاجتماعية»، وجائزة «البرامج الوثائق الخاصة بالقضية الفلسطينية». كما قدم الاتحاد جائزة في المسابقات البرامجية الموازية «جائزة ومضات التوعية العامة».

المصرى اليوم

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