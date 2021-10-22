إيقاف 27 مخالفا لنظام البيئة

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1299 رأسًا من الإبل و214 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.