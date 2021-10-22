أسرة المفقود "الغامدي" تناشد المساعدة في البحث عنه

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فُقد الاثنين الماضي.. ويعاني اعتلالات صحية

ناشدت أسرة المفقود "ع. م. الغامدي"، البالغ من العمر 40 عامًا، قُرَّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد يوم الاثنين الماضي من قرية يبس جنوب محافظة المخواة، ولم يعلم ذووه عن وجهته منذ خمسة أيام، ويتوقعون أنه اتجه إلى محافظة جدة، حسب قولهم، بعدما عثروا على دراجته النارية متروكة على الطريق الدولي جدة – جازان، بالقرب من مركز حفار.

وبيَّن ذووه أن المفقود يعاني اعتلالات صحية، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانه. وناشد أقاربه مَن يعثر عليه إبلاغ الجهات الأمنية، أو التواصل على الرقمَيْن الآتيَيْن:

0552554217

0500859563