أكسبو دبي: ليتوانيا تحتفل بيومها الوطني.. ووزير التسامح الإماراتي يصفها بالدولة «العصرية»

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احتفلت ليتوانيا، بيومها الوطني على منصة اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية بهذه المناسبة، تضمنت موسيقى الجاز، والأوبرا، والموسيقى الشعبية اللتوانية.

ورحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي بـرئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونتي خلال مراسم رفع العلم التي أُقيمت على منصة الأمم الكائنة في ساحة الوصل، مشيداً بالإنجازات المتنوعة التي تحققها دولة ليتوانيا.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «نعرب عن إعجابنا بما يستعرضه جناح ليتوانيا في إكسبو 2020 دبي من نجاح الدولة بصفتها دولة عصرية، مركّزاً على الإنجازات التي تحققها في مجالات الطاقة الشمسية، وتقنية المعلومات، والتقنية المالية، وعلوم الحياة، وتقنية الليزر».

وأضاف: «بواسطة إكسبو 2020، نأمل بالبناء على الشراكات القائمة بين ليتوانيا ودولة الإمارات، وعلاقاتنا المتطورة ستزدهر أكثر في المستقبل القريب، إذ نبحث تعزيز التعاون في مجالات أخرى مختلفة ذات الاهتمام المشترك.

ووجهت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونتي، الشكر إلى حكومة الإمارات على حسن الضيافة وتنظيمها لهذا الحدث الدولي الذي يتيح لنا الفرصة لمشاركة الأفكار والحلول، لا سيما بعد الانقطاع الذي شهده العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وأبدت تطلعها إلى توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل خبراتنا واستكشاف فرص التعاون خاصة أن هناك اهتمام مشترك بالعديد من القضايا، مثل الأمن الغذائي، واستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة.