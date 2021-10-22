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حققت أسعار الذهب، مساء اليوم الجمعة، 22 أكتوبر2021، قفزة كبيرة في الأسعار عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، وانخفاض الدولار وعوائد السندات، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا قبل اغلاق البورصة بنسبة 1.35% عن الأسعار التي حققها في الصباح، كما ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير مستجيبا للإرتفاع العالمى والذى يؤثر على السوق المحلى الأمس، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 786 جنيها بزيادة قدرها 7 جنيهات في الجرام الواحد.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 896 إلى 898 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 785 إلى 787 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 673 إلى 675 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6280 إلى 6296 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بقوة عقب صدور مؤشر مديرى المشتريات الصناعى والذى جاء سلبيا حيث سجل 59.2 نقطة بينما كان المتوقع 60.3 نقطة، وتزايدت المخاوف من التضخم مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 1.35% إلى 1807.06 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 1808.45 دولارا للأوقية .

حققت اسعار الذهب في أسواق المال، قفزة في الأسعار مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 792.24 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 905.42 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.06 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،794.00 $ .

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