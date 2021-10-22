أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق"

Print
وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق" وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق"
تُقام الأحد.. ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين

وسط حضور الجماهير..

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة الاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات استرجاعية وتمارين لياقية، إضافة إلى مناورة تكتيكية، طبَّق من خلالها المدرب الجُمل التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم التدريب بالتسديد من مسافات مختلفة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور الجماهير بناء على رغبة المدير الفني من أجل تشجيع اللاعبين بعد الخروج من نصف النهائي بدوري أبطال آسيا على يد غريمه التقليدي الهلال يوم الثلاثاء الماضي.

ويجري النصر تدريبه الرئيسي غدًا السبت على ملعب مرسول بارك تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الأحد في ختام منافسات الجولة.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"