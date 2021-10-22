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وجه إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بشأن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأحرز أوباما، أحرز هدفين للزمالك خلال مباراة توسكر الكيني، التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «أوباما، من اللاعبين المميزين ولابد أن تسانده جماهير القلعة البيضاء خاصة أن اللاعب يتعرض للهجوم خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «لابد أن نكون داعمين للاعبينا»، مشيرًا: «انخفاض مستوى أي لاعب أمر طبيعي، لكن يجب أن نسانده حتى يستعيد مستواه سريعًا».

وأشار: «أداء لاعبي الزمالك مطمئن إلى حد كبير وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد»، مؤكدًا: «اللاعبون ظهروا بمستوى مميز خلال مواجهة توسكر الكيني».

وتابع: «محمود علاء ومحمود الونش، قدما مباراة مميزة، كما أن نزول شيكابالا صنع الفارق».