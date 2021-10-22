ألفاريز آند مارسال تبدأ غدا التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان

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جي بي سي نيوز :- قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن ألفاريز آند مارسال ستباشر غدا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأضافت على تويتر: "الرئيس عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

وفي منتصف الشهر الماضي، قالت وزارة المالية اللبنانية إن الشركة ستقدّم التقرير المبدئي بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة العمل من قبل فريق الشركة.

وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ومثل قرار الانسحاب السابق انتكاسة بالنسبة إلى لبنان، نظراً لأن التدقيق أحد المطالب الرئيسة للمانحين الأجانب لمساعدة البلد في تجاوز أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وكانت وزارة المالية اللبنانية، أكدت في أبريل، أن المصرف المركزي قد وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز أند مارسال للتدقيق.

ومنذ أن أقامت المصارف في لبنان ستاراً حديدياً حول حسابات المودعين بدءاً من خريف عام 2019، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ"سوء الأمانة" والتخلّف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات.

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