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كورونا بالعربي .. 1846 إصابة بالعراق و1494 بالأردن وفلسطين تسجِّل 459

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كورونا بالعربي .. 1846 إصابة بالعراق و1494 بالأردن وفلسطين تسجِّل 459 كورونا بالعربي .. 1846 إصابة بالعراق و1494 بالأردن وفلسطين تسجِّل 459
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا بالعربي .. 1846 إصابة بالعراق و1494 بالأردن وفلسطين تسجِّل 459

سجَّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2043963، فيما بلغ مجموع الوفيات 22901.

الأردن
سجَّلت الأردن 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 849000.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820902 حالة شفاء بعد تسجيل 567 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10930.

فلسطين
سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 96.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

المغرب
سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 943652، فيما بلغت حصيلة حالات الشفاء 923609، والوفيات 14600.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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