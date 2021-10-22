انجي علاء عن مهرجان الجونة : سعدت بالمناقشة المثمرة والاهتمام بأدق التفاصيل

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حرصت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وقد حرصت على حضور الفعاليات الخاصة بالمهرجان وعبرت المؤلفة عن إعجابها بالفيلم الوثائقي «صورة مصر القديمة في السينما» من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وقالت عنه وعن حلقة النقاش الخاصة به «سعدت بالمناقشة المثمرة والإهتمام بأدق التفاصيل لإظهار صورة مصر القديمة في أحسن صورة بما يليق بمكانة مصر وعراقة الحضارة المصرية من خلال الدراما والسينما».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي علاء هو مسلسل كوفيد ٢٥ عرض في شهر رمضان الماضي.