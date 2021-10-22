عبدالرحمن بخش يستعد لدخول «جينيس» بإعداد أطول بيتزا في العالم بشرم الشيخ

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يستعد الشيف عبدالرحمن بخش لإعداد أطول بيتزا في العالم وذلك في مدينة شرم الشيخ للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، منوها بأن البيتزا سيتم بيعها بسعر رمزي ويتم التبرع بكافة الأموال العائدة منها لإحدى الجمعيات الخيرية.

وسجلت أطول بيتزا في العالم في مدينة توميلوسو بإسبانيا في 2011، ووصل طولها 1141 مترا، وتم طهيها في فرن تم تصنيعه خصيصًا لكسر الرقم القياسي، وبمجرد طهيها تم تقطيعها، وبيعها مقابل 1 يورو، لكل قطعة منها وتم التبرع بالأموال التي تم جمعها لجمعية خيرية.

وقال عبدالرحمن بخش، إن ما دفعه لكسر الرقم القياسي لأطول بيتزا، هو رغبته في الدخول في موسوعة جينيس من مصر وتحديدا شرم الشيخ باعتبارها وجهته المفضلة للسياحة، منوها بأن البيتزا سيصل طولها لـ 1150 مترا بفارق 9 أمتار عن الرقم السابق.

وأضاف أنه سيتم صنع البيتزا الجديدة خلال يوم واحد في أكثر من فرن معد لذلك خصيصا، لافتا إلى أنه يسعى بذلك إلى التنشيط السياحة المصرية وفي نفس الوقت دخول موسوعة جينيس من مصر.

ونوه عبدالرحمن بخش إلى أن المدن السياحية المصرية هي الأفضل على الإطلاق، لافتا إلى أنه سيسعى من خلال عمل أطول بيتزا في العالم للترويج للسياحة المصرية بشكل جديد ومختلف، منوها بأن أية أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وفي الميديا بكافة أنواعها وهو ما يعد ترويج وتسويق بشكل غير مباشر، ولكنه أكثر فعالية.