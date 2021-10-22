جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 17 محاولة تهرب جمركى ل 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد اسماعيل مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية تم الإشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 16 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات، بتفتيشها تم ضبط ٤ بندقيه ضغط هواء و٤ منظار بندقية و١٠ قطعة سلاح أبيض ( مطواه ) و١٥٠ عبوة زيت تنظيف سلاح و٩٧ شيشه الكترونيه و١٤٣ عبوة زيت شيش الكترونيه و٢٢٣١٦ عبوة مستحضرات تجميل متنوعة و٢٢٩٥ قطعة ملابس جاهزه متنوعه و٢٢جهاز طبي متنوع و٤٠٠ لعبة طفل على شكل الصبارة الراقصة و٣٧٢ ساعة يد رجالي وحريمي و٣٠٠ قطعة غيار سيارات و٢٦ جهاز بصمه و١٤٣ علبة سنترام و٦٤ علبة مكمل غذائي و١٠٠ كيلوا غذاء ملكات نحل مجهول المصدر و١٥٠ خصلة شعر طبيعي و٤٥ عدسه لاصقه للعين و٣١ جهاز لقياس سرعة الرياح و٤ جهاز مساحة و٤٠ اسطوانة عطور خام و٧ أجهزه لتقوية الشبكات مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الاحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 16 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير اداره الشؤون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

جمارك سفاجا تضبط 16 محاولة تهرب جمركى لـ 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة

جمارك سفاجا تضبط 16 محاولة تهرب جمركى لـ 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة

جمارك سفاجا تضبط 16 محاولة تهرب جمركى لـ 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة

جمارك سفاجا تضبط 16 محاولة تهرب جمركى لـ 4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة