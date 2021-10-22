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مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء الأفلام الوثائقية الفائزة في دورته الخامسة

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مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء الأفلام الوثائقية الفائزة في دورته الخامسة مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء الأفلام الوثائقية الفائزة في دورته الخامسة

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أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء الفائزين بالجوائز في مسابقة الأفلام الوثائقية التي شارك فيها 15 فيلما، بواسطة رئيس لجنة التحكيم كاملة أبو ذكرى، حصل فيلم «كباتين الزعتري»، على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي وقيمتها 10 اَلاف دولار.

كما حصل فيلم «سبايا»، إخراج هوجير هيروري على جائزة نجمة الجونة البرونزية لافضل فيلم وثائقي وقيمتها 7500 اَلاف دولار.

واستطاع «فيلم الجزيرة المفقودة»، على حصد جائزة نجمة الجونة الفضية وقيمتها 5 آلاف دولار.

وحصد فيلم «حياة إيفانا»، إخراج ريناتو بورايوعلى جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي وقيمتها 30 اَلاف دولار.

المصرى اليوم

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