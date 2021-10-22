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أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة توسكر الكيني.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى مميز للغاية خلال مباراة توسكر الكيني»، مؤكدًا: «الفريق الأبيض حقق الفوز على توسكر بأقل مجهود».

وأضاف: «محمود عبدالرازق شيكابالا، صنع الفارق مع الزمالك بعد نزوله، حيث نجح في صناعة هدفين»، مضيفًا: «التغييرات التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض في الشوط الثاني، أحدثت تطوير في الأداء».