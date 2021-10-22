حيثيات «الاستيلاء على أراضى الدولة»: المتهمون شاركهم بعض الفاسدين بالمحاكم والشهر العقارى

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ذكرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى في حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بالسجن المؤبد والمشدد من 10 إلى 15 سنة،بإن المتهمون أصروا في تنفيذ مخططهم الإجرامى للإستيلاء على أراضى الدولة دون مقابل ،فزاغت أبصارهم إلى الحرام ،وعكف المتهم الثالث باحثا على من يساعدهم في تنفيذ مبتغاهم في الإستيلاء ليس فقط على الأراضى بل على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة وأجهزتها المختلفة وما أن وجهه شيطانه إلى المتهم العاشر طلبه فذهب اليه مطلقا نفيره المحموم إلى القراصنة من باقى المتهمين ومن ضمنهم للأسف بعض الفاسدين من العاملين في المحاكم والشهر العقارى والمحامين فما كان منهم إلا أن انقضوا على ساحات المحاكم للعبث بميزان العدالة لتحقيق مآربهم القبيحة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما زوّروا محاضر صلح وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.