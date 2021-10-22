مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء الأفلام القصيرة الفائزة في دورته الخامسة

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أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء الفائزين بالجوائز في مسابقة الأفلام القصيرة التي شارك فيها 23 فيلما، بواسطة رئيس لجنة التحكيم كاملة أبوذكري، وحصد فيلم «القاهرة برلين» إخراج أحمد عبدالسلام على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير والتي قيمتها ١٥ ألف دولار.

كما حصد فاز فيلم «على أرض صلبة»، إخراج بيلا هاسبر على جائزة نجمة الجونة البرونزية والتي قيمتها 4 اَلاف دولار.

واستطاع فيلم «الابن المقدس» للمخرجة أليوشيا على حصوده جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير والتي قيمتها 7 اَلاف دولار.

وحصد فيلم «كاتيا» للمخرج أندري، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير والتي قيمتها 15 ألف دولار.