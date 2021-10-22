تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور

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دعا إلى زيارته قبل انتهائه.. ويُقام في واجهة الرياض إكسبو

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. ( ) موسم الرياض