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"الهلال": "الدوسري" و"الشهراني" يغيبان عن مواجهة "الرائد"

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"الهلال": "الدوسري" و"الشهراني" يغيبان عن مواجهة "الرائد" "الهلال": "الدوسري" و"الشهراني" يغيبان عن مواجهة "الرائد"
كاريلو يشارك بالتدريبات

أعلن نادي الهلال غياب نجمَي الفريق سالم الدوسري وياسر الشهراني عن مواجهة الرائد غدًا السبت ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي في بيانه أن الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي فضّل إراحة الثنائي "سالم الدوسري" و"ياسر الشهراني" عن مران اليوم ومباراة الغد.

وميدانيًّا أنهى الفريق الكروي بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته استعدادًا لملاقاة "الرائد" يوم غد السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبّق مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية عددًا من الجُمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الدولي البيروفي "أندري كاريلو" في جزء من التدريـب الجماعي قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي.

وتوجّه اللاعبون فور نهاية التدريب لمقر إقامتهم في أحد الفنادق تأهبًا لمواجهة الغد.

الهلال الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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