أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فوضى وعدم وعي

Print
فوضى وعدم وعي فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

ما الفارق بين "لا تُكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم" و"لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد"؟! كلتا المقولتين تتطلع للمُستقبل، وأهمية أن نستعدّ لاستقباله، وللدروس التي يجب أن نتعلمها كأحد أشكال الاستعداد له؛ لذا باختلاف التفاصيل هما حكمتان تحملان المفهوم العام ذاته.

ما يحدث في الغالب في جميع مناحي الحياة، من تربية وتعليم وعمل.. إلخ، من المفترض أن يُعلّم أو يُدرّب أو يهيئ للأيام القادمة، وليس العكس كما نرى! فكُلّ ما يُقدَّم هو يقدَّم للفترة الحالية، أو للمرحلة التي يعيشها الأفراد؛ لذا ينقصنا النظر إلى مساحة أرحب وأبعد من المكان الذي نقفُ فيه؛ فالنظرة الأشمل والأبعد تمنحنا فرصة التكيّف والقبول لاحقًا، وربما هذا ما نفتقده في كثير من الأحيان.

في بعض المهرجانات والمواسم السياحية بتنا نلاحظ المخالفات السلوكيّة من بعض الأفراد، التي فيها تحدٍّ صارخ للأنظمة وعادات المجتمع، كما أنه سيترتب عليها مُلاحقة وعقوبات من الجهات المُختصة؛ وهو ما يعني إشغال العالم بما يُفترض ألا ينشغل به!

هذه الحالات الشاذة لم تكن لتوجد لو وُجد البُعد التربوي الأسمى، وهو أين سيعيشون؟ وكيف ستكون الحياة؟! مفهوم الحريّة ومفهوم "الوناسة" يجب ألا يختلطان مع أمور أخرى لا علاقة لها بهما بسبب انعدام الوعي وقلّة الإدراك.

تكرار بعض التصرفات في مُعظم المناسبات والأحداث، مثل موسم الرياض واليوم الوطني.. إلخ، يعني أن الأمر أشبه ما يكون بالظاهرة التي تحتاج إلى حلّ، وأن هناك خللاً تربويًّا، يجب أن نضع أيدينا عليه. ما بحدث من تصرفات همجيّة هو في مجمله إفساد للجهود المبذولة، ومحاولات غير مقبولة لتشويهها، كما أنه إشغال للجهات المُختصّة.

الجميع يتمنّى أن يحدث في بلاده ما يحدث في من قفزات تنمويّة على جميع الأصعدة؛ وانعكاسات هذه القفزات على الإنسان لا تخفى على مختصّ ومُدرك لأهميتها.. فرفقًا بنا من فوضى عدم الوعي.مها الجبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم

السعودية تُطلق النسخة الثالثة من "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل في العالم