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وزير الزراعة : نحارب كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية

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وزير الزراعة : نحارب كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وزير الزراعة : نحارب كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية

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أكد وزير الزراعة السيد القصير، أنه تم استبعاد مسئولين بالدقهلية لتقصيرهم في مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، لأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح واضحة وصريحة «مفيش تعديات».

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه يجب على كل مسؤول في الدولة متابعة قرارات الرئيس السيسي وتنفيذها بكل حزم، موضحًا أنه يتابع موضوع التعديات يوميًا.

وتابع: «لازم نتابع التعديات في مهدها، ولما بشوف مخالفة باخد إجراء فوري وكل مسؤول لازم يقوم بدوره، لأننا نحارب كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، ووزارة الزراعة والمحليات مسئولين عن اتخاذ الإجراءات الفورية ضد كافة صور التعدي على الأراضي الزراعية».

وأضاف، أنه يجب على المتضررين إبلاغ الوزارة عن أي تجاوز أو تعدي على الأراضي الزراعية، منوها أن المواطن عليه دور كبير جدا في مساعدة الدولة على القضاء على التعديات.

المصرى اليوم

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