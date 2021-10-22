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شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكة، في اجتماع شباب الإسكندرية، بكنيسة الأيقونة العجائبية بميامي في الإسكندرية مساء الجمعة، في لقاءه الثالث، ضمن سلسلة لقاءات «الشباب وأبونا المطران»، وهو اجتماع شهري لجميع شباب الإيبارشية البطريركية، يتم بالتناوب بين اجتماعات الشباب بالمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الدلتا).

وبدأ الاجتماع بترنيم الشباب مع الأب سمعان جميل، رئيس دير الأباء اللعازريين، ثم صلاة السينودس التي تلاها النائب البطريركى مع كافة الحضور، ومنهم الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، والأب حنا شاكر، راعي كنيسة سان ميشيل، والأب بولا، والأب سمعان جميل، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب، والشباب الحاضرين من مختلف كنائس بالإسكندرية.

وقال الأنبا باخوم خلال اللقاء إن المفهوم الحقيقي للراحة، وهي ليست في عمل اللا شيء، بل الراحة تكمن في رؤيتنا لأحداث حياتنا وواقعنا بعيني الله، وأن نأخذ عيني الله ونرى بها، ففيها نجد الراحة الحقيقية.

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)