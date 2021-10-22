أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى «الشباب وأبونا المطران» في الإسكندرية (صور)

Print
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى «الشباب وأبونا المطران» في الإسكندرية (صور) النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى «الشباب وأبونا المطران» في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكة، في اجتماع شباب الإسكندرية، بكنيسة الأيقونة العجائبية بميامي في الإسكندرية مساء الجمعة، في لقاءه الثالث، ضمن سلسلة لقاءات «الشباب وأبونا المطران»، وهو اجتماع شهري لجميع شباب الإيبارشية البطريركية، يتم بالتناوب بين اجتماعات الشباب بالمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الدلتا).

وبدأ الاجتماع بترنيم الشباب مع الأب سمعان جميل، رئيس دير الأباء اللعازريين، ثم صلاة السينودس التي تلاها النائب البطريركى مع كافة الحضور، ومنهم الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، والأب حنا شاكر، راعي كنيسة سان ميشيل، والأب بولا، والأب سمعان جميل، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب، والشباب الحاضرين من مختلف كنائس بالإسكندرية.

وقال الأنبا باخوم خلال اللقاء إن المفهوم الحقيقي للراحة، وهي ليست في عمل اللا شيء، بل الراحة تكمن في رؤيتنا لأحداث حياتنا وواقعنا بعيني الله، وأن نأخذ عيني الله ونرى بها، ففيها نجد الراحة الحقيقية.

النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)
النائب البطريركى للكاثوليك يشارك بالاجتماع الشهرى "الشباب وأبونا المطران" في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)