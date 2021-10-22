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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز اليوم الجمعة 22-10-2021 على توسكر الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك وشكلت تحركات المغربي أشرف بن شرقي خطورة على مرمى توسكر، ويجري الفريق الكيني تغييرا اضطراريا بنزول همفري بدلا من موماني للإصابة، وفي الدقيقة السابعة يهدر المغربي بن شرقي فرصة للأبيض لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة الحادية عشرة يحرز يوسف أوباما هدف التقدم لنادي الزمالك من رأسية متقنة مستغلا الخروج الخاطئ لحارس مرمى الفريق الكيني، وينشط لاعبو توسكر بعد الهدف لتعديل النتيجة، في حين يكثف الزمالك محاولاته للتعزيز.

وفي الدقيقة 19 ينجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لفريق الزمالك من رأسية سكنت على يمين الحارس، وتوالت محاولات الفريق الكيني لتقليص الفارق، في حين سعى الزمالك لتعزيز التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من لاعبي الفريق الأبيض في الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور من أجل زيادة رصيده من الأهداف، في حين حاول الفريق الكيني تقليص الفارق، وفي الدقيقة 57 يهدر المغربي أشرف بن شرقي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث لـ الزمالك من هجمة منظمة، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها لترتطم بجسد حارس المرمى ويشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 65 يدفع الجهاز الفني لـ الزمالك بكل من محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي وحازم إمام بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي، وفي الدقيقة 72 يحرز أشرف بن شرقي الهدف الثالث للفريق الأبيض بعدما تلقى تمرير من أوباما الذي راوغ الحارس، ليضعها اللاعب الغربي في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 74 ينجح يوسف أوباما في تسجيل الهدف الرابع لنداي الزمالك بعدما تلقى عرضية من زيزو سددها أوباما مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة 79 يدفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بإسلام جابر بدلا من إمام عاشور، وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور، ويدفع الجها الفني للأبيض بمحمود عبدالعزيز بدلا من أوباما.

وسعى الزمالك لتعزيز رصيده من الأهداف في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية.