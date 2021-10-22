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الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: يجب أن تستمر الإدانة السياسية والشعبية لمن اعتدوا وقتلوا وكادوا أن يجروا البلد إلى حرب أهلية

وأضاف حسن نصر الله: نتابع بحكمة وبحزم كل الخطوات لمنع أي اقتتال داخلي وتابع: نتابع ما تردد عن بدء إسرائيل فـي الـتـنـقـيـب عـن الـنـفـط فـي مـنـطـقـة مـتـنـازع عـلـيـهـا مع لـبـنـان

وأضاف نصر الله: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولن نعبر عن موقف في هـذا الـشـأن. وحذر من أن إذا كان العدو يتصور أنه يسـتـطـيع أن يـتـصـرف كـمـا يـشـاء فـي الـمـنـطـقـة الـمـتـنـازع عـليهـا فهـو مخطـئ وشدد على أن الـمـقـاومـة في لـبـنـان سـتـتـصـدى لـكل الأطـمـاع الإسرائيلية وهي قادرة على ذلك ما اقتضت الـضـرورة

وفيما يخص الوضع الاقتصادي اللبناني قال الأمين العام لحزب الله: ليس لدينا مشـكـلة في التفاوض مع صندوق الـنـقد الـدولي وأضاف في كلمة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بأن مؤسف ما جناه تنظيم «داعش» باسم النبي محمد والأمريكيون يقولون نحن صنعنا التنظيم، مشيرا إلى أنه من أوجب الواجبات دفاعا عن رسول الله وعن اسم رسول الله هو أن يقف المسلمون وعلماؤهم والنخب والحركات الإسلامية في مواجهة جماعة «داعش» المتوحشة الإرهابية القاتلة التي تقدم أسوأ صورة عن الإسلام وعن نبي الإسلام منذ أن بعث. وصرح بأنه عندما قاتل السنة والشيعة كتفا إلى كتف تمكنوا من الانتصار على «داعش» في أكثر من بلد إسلامي.