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وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى ههيا

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وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى ههيا وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى ههيا

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة مفاجئة لمستشفي ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة، والحضانات، ومركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، وقام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، وكذلك التأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات الطبية والتمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، كما تفقد الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة قسم الأشعة، وإنشاء وحدة أشعة مقطعية، والتي تم دعمها من قبل وزيرة الصحة بتكلفة تقديرية أكثر من ٤ مليون جنيه.

وفي سياق متصل قام وكيل وزارة الصحة بمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك بالمركز الطبي بههيا، والعيادات المتنقلة بها، ودار المناسبات بقرية هرية التابعة لمركز الزقازيق، تم خلالها متابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً الفرق الطبية المشاركة في التطعيم بالمركز بتسجيل وتطعيم المواطنين دون انتظار رسالة بموعد التطعيم، أو ورود رسالة بتطعيم المواطنين بأماكن أخرى، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

المصرى اليوم

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