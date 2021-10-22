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قال الدكتور محمود يوسف، المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة، إن المزارع يمكنه الآن التوجه إلى الجمعية الزراعية، لاستلام الكارت الذكي الخاص به، والذي يستخدمه في صرف حصته من السماد.

وأضاف محمود يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طباعة أكثر من 3 ملايين من الكارت الذكي، حتى الآن؛ لصالح 4 ملايين حيازة.

وأوضح المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة، أنه فيما يخص مشكلة الورثة في الحيازة الزراعية، يمكنهم تفويض أحدهم لاستلام الحصة المخصصة لهم، بدلا من تفتيت المساحة الزراعية المحيز بها.

وتابع محمود يوسف أن الجمعية الزراعية حاليا تعتمد كارت الفلاح خلال أقل من أسبوعين من وقت التسجيل، ويستطيع المزارع استلام الأسمدة عن طريق الكارت، موضحا أن الكارت الذكي أسرع عملية إلكترونية تمت في مصر.