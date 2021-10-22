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وزير النقل: تنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية في عامين

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وزير النقل: تنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية في عامين وزير النقل: تنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية في عامين

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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع ترام ابو قير سيتم تنفيذه في عامين بدلًا من ٣ أعوام.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال لقاءه مع وفد البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية انه تم تأهيل (14) تحالف (8 تحالف لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6 تحالف لتوريد الوحدات المتحركة).

وأكد أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية، مؤكدا على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية.

واوضح أن مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، والذي يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، ومن المخطط ان ينقل مليون راكب يوميا.

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