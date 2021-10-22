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النقاز يشعل أزمة فى الدورى السعودي .. ومحامى اللاعب: ليس طرفًا

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النقاز يشعل أزمة فى الدورى السعودي .. ومحامى اللاعب: الزمالك ليس طرفًا النقاز يشعل أزمة فى الدورى السعودي .. ومحامى اللاعب: ليس طرفًا

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تقدم نادى الطائى السعودى باحتجاج رسمي لدى اتحاد الكرة السعودي بسبب مشاركة حمدى النقاز الظهير التونسي مع الأهلي، في المباراة التي فاز بها الأخير (2-1)، ضمن الجولة الـ9 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لأنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، وضعية الأخير قانونية مع فريقه الأهلي السعودي، مؤكدا أن الاحتجاج الذي تقدم به نادي الطائي لن يفيدهم بشئ.

وقال بن ميم في تصريحات تلفزيونية: «بطاقة الاننتقال الدولي للنقاز، طلبها الأهلي السعودي من الاتحاد التونسي لكرة القدم، باعتبار أن آخر نادٍ لعب فيه النقاز هو الترجي، وتم انتقاله بصفة نظامية باعتباره لاعبا حرا، بعدما فسخ عقده مع فريق باب سويقة».

وأوضح بن ميم أن عملية انضمام النقاز للزمالك لم تتم، وأصبح النادى المصري ليس طرفا في الأزمة نهائيا بسبب عقوبة الفيفا على ، التي تمنعه من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات.

المصرى اليوم

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