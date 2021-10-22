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إثيوبيا تواصل شن غارات جوية على عاصمة تيجراي

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إثيوبيا تواصل شن غارات جوية على عاصمة تيجراي إثيوبيا تواصل شن غارات جوية على عاصمة تيجراي

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لليوم الرابع على التوالي يواصل الجيش في إثيوبيا قصف عاصمة إقليم تيجراي، فيما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر وتداعيات الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة، خاصة بعد أن اضطرت العديد من المنظمات الإنسانية إلى تعليق التوزيع الغذائي بسبب نقص الوقود.

وأعلنت حكومة إثيوبيا أن الجيش واصل الجمعة تنفيذ ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيجراي الذي يشهد حرباً، حيث استهدفت الضربات، الجمعة، وفقما

أفادت المتحدثة باسم ، بيلين سيوم، مركزاً للتدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراي التي تصفها الحكومة بـ «المتمردة»، مضيفة أن الموقع «كان أيضا بمثابة مركز للمعارك».

وتخوض حكومة آبي أحمد، حرباً ضارية ضد الإقليم منذ نحو عام شهد عمليات تهجير فسري وسقوط العديد من الضحايا.

المصرى اليوم

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