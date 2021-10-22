نائب لبناني يحضر جلسة برلمانية بمسدسه

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جي بي سي نيوز :- شارك النائب اللبناني، بيار بو عاصي، الثلاثاء في جلسة للبرلمان وبحوزته "مسدس"، بحسب وسائل إعلام محلية.

و"بو عاصي" هو أحد نواب حزب "القوات اللبنانية" (مسيحي)، الذي يتبادل منذ أيام اتهامات مع جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتين) حول أحداث دامية شهدتها العاصمة بيروت الخميس.

وذكرت محطة "الجديد" التلفزيونية (خاصة) أن "بو عاصي" حضر الجلسة البرلمانية كلها لمناقشة قانون الانتخاب وبحوزته مسدس.

وأضافت أن "جهاز الأمن لاحظ لاحقا وجود السلاح على خصر النائب، وأثناء خروجه من قاعة البرلمان قاموا بتفتيشه، حيث عثروا بحوزته على المسدس، وطلبوا منه تسليمه إلى مرافقه".

ولم تصدر الأمانة العامة للبرلمان على الفور بيانا بشأن ملابسات ما حدث، ولم يُعرف ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات معينة بحق النائب أم لا.

وتعليقا، قال فيصل كرامي (كتلة اللقاء التشاوري/ سنية)، عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أنّ نائب القوات "القبضاي" اختلطت عليه الأمور بين المجلس الحربي ومجلس النواب، فحضر الجلسة النيابية حاملا مسدسه الحربيّ على خصره".

وأضاف كرامي: "المليشيا تبقى مليشيا (يقصد حزب القوات)".

ولم ينف "بو عاصي" الواقعة، إلا أنه قال، عبر حسابه على "تويتر": "خرجت من القاعة عند انتهاء الجلسة وادليت بتصاريح صحفية ثم عدت ودخلت القاعة ولا يخرجني من قاعة مجلس النواب إلا من أدخلني إليها أي الناخبون".

والخميس، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) والرمانة-بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

واندلعت الاشتباكات عقب إطلاق نار خلال مظاهرة نظمها مؤيدون لـ"حزب الله" و"أمل"؛ للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (بقيادة سمير جعجع) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

عربي21