محمد صلاح يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عن تجديد عقده: لا أستطيع اللعب ضد ليفربول

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كسر الدولي المصري محمد صلاح حالة الصمت التي التزم بها طوال الفترة الماضية اليوم الجمعة 22-10-2021 وتحدث عن مفاوضات تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي الممتد حتى عام 2023.

ودخل رامي عباس وكيل محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا في مفاوضات بشأن تجديد عقد الدولي المصري مع ليفربول منذ عدة أشهر، حيث ركز ليفربول على الاحتفاظ بالعديد من نجومه هذا الصيف، لكن النادي فشل حتى الآن في الاتفاق على الشروط مع المهاجم المصري، أدى ذلك إلى قيام وكيل محمد صلاح بنشر رسائل غامضة خلال الفترة الماضية تستهدف حث ليفربول على حسم الأمر.

سجل محمد صلاح 12 هدفًا في 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول، ويستعد لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وتحدث محمد صلاح في تصريحات مع شبكة «سكاي سبورتس» قبل مباراة الأحد أمام مانشستر يونايتد قائلًا: «لا يتوقف عليّ. إذا سألتني أود أن أبقى حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير، فهذا ليس في يدي».

وأضاف: «هذا يعتمد على ما يريده النادي، وليس ما يعتمد على. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، وهذا من شأنه أن يحزنني».

وتابع: «الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه. هذا سيجعلني حزينًا حقًا في الوقت الحالي، لا أرى نفسي ضد ليفربول لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل».

وبحسب سكاي سبورتس، النقاش حول مستقبله لم يضعف أداء محمد صلاح حيث يبدو أن رقم 11 في ليفربول سجل هدفه الخاص بالفوز في مسابقة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي، وتساعده مهاراته الفردية الرائعة التي أظهرها ضد مانشستر سيتي وواتفورد في توضيح الجودة التي يتمتع بها الريدز حاليًا تحت تصرفهم.

وفي حديثه بعد أدائه ضد واتفورد، اعترف يورجن كلوب بأنه يعتقد أن محمد صلاح حاليًا هو أفضل لاعب في العالم، وقال: «لا يتعلق الأمر بي أن أقول من هو الأفضل. لكنه بالنسبة لي هو الأفضل».

وأضاف كلوب: «أراه كل يوم وهذا ربما يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لي. لكن هناك ليفاندوفسكي وأشخاص من هذا القبيل، وما زال رونالدو يسجل بجنون، ولا يزال ميسي ينجح في تقديم العروض إلى مستوى عالمي».

واختتم: «وسيأتي آخرون. لكن في هذه اللحظة، من المؤكد أنه على رأس تلك القائمة».