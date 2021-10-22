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انتحار بلوجر صينية شهيرة عبر تناولها مبيد حشري خلال بث مباشر

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انتحار بلوجر صينية شهيرة عبر تناولها مبيد حشري خلال بث مباشر انتحار بلوجر صينية شهيرة عبر تناولها مبيد حشري خلال بث مباشر

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توفت بلوجر صينية شهيرة في حادث مأساوي بعد تناولها مادة كيميائية خلال بث مباشر لها. وأنهت حياتها بعد تناولها جرعة من مبيد حشري في بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما سبب صدمة لمتابعيها حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

تم نقل «لوه شياو ماو ماو زي»، 25 عامًا، من الصين، إلى المستشفى يوم الخميس الماضي، 14 أكتوبر، بعد تناول المادة. وفي مقطع الفيديو الأخير لها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت لمتابعيها: «ربما يكون هذا هو آخر لي لأنني أعاني من الاكتئاب لفترة طويلة»، وقالت إنها كانت في المستشفى لأكثر من شهرين. أصرت قائلة: «أن هذا الفيديو المباشر ليس إعلانًا عن بيع المنتجات».

كانت البلوجر الصينية تحاول جذب انتباه صديقها السابق وفقا لأحد الأصدقاء، وهذا الفيديو يعد الأخير لها بسبب معاناتها من الاكتئاب، حسب «ديلي ستار» البريطانية.

وظن رواد السوشيال ميديا أن الأمر في البداية مجرد مزحة وشجعوها على شرب المبيد أثناء البث المباشر حتى شربته بالفعل، وتم نقلها إلى المستشفى في 14 أكتوبر، إلا أنها فارقت الحياة في اليوم التالي حسب عائلتها.

يذكر أن البلوجر الصينية لديها 670 ألف متابع على منصة «Douyin» ونشرت 38 مقطع فيديو منذ إنشاء حسابها.

ذكرت صحيفة سان دييجو أن أنجيل هيرنانديز جرادو، 28 عامًا، صديق البلوجر قام بالاعتداء الجنسي عليها وخنقها وضربها بالسلاح.

عانت ضحيته المزعومة من كسر في ضلوعها وتورم في وجهها وكدمات في جميع أنحاء جسدها وقيل لها إنه سيقتلها إذا اتصلت بالشرطة.

المصرى اليوم

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