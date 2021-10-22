مهرجان RUSH إقبال كبير وتنافس حماسي في اليوم الأول

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انطلق، في الـ4 عصر اليوم، مهرجان RUSH، وسيستمر 4 أيام، حتى 26 أكتوبر، وسط إقبال جماهيري ضخم، وحماس كبير بين المتنافسين.

قد شهد اليوم الأول من المهرجان زحامًا شديدًا على فعالياته، حتى قبل فتح أبوابه أمام الزوار، حيث شملت فعاليات اليوم الأول: Influencer Giveaways - Hula Hoops - DJ - Tekken - Michael Jackson Show - BMX - Cosplay Show.

وتضم فعاليات مهرجان «RUSH» العديد من الفعاليات المتنوعة، منها تنظيم بطولة «ببجي موبايل» لأول مرة على مستوى المنطقة، بعد انتقالها من مدينة لوس أنجلوس إلى الرياض، وذلك بمشاركة 16 فريقًا من دول مختلفة، بالإضافة إلى فعاليات ألعاب «أوف لاين»، بحضور 14 ألف لاعب، جرى تأهيلهم خلال بطولات «RUSH» (أون لاين) على مدى الشهرين الماضيين، ليتنافسوا على جوائز مالية.

يسعى المهرجان إلى تقديم مفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض عالميًا، حيث يمنح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وعرضها وتجربتها، وهو ما يتماشى مع أهداف والتزامات «موسم الرياض» في توفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميا وعالميا.

ويعد المعرض أكبر معرض للجيمز في العالم، إذ يجمع أكثر من 250 ألف زائر، وأكثر من 35 لعبة على 450 جهاز ألعاب، وعروضا حية في مكان واحد، وبه جوائز قيمتها 100 ألف ريال عند لعب مع طرف ثان والفوز عليه، والدخول في السحب على 100 ريال. كما يضم المهرجان 38 مطعمًا وعربة أكل و145 متجرًا.

يمنح المعرض الجيمرز جوا خاصا، وعالما لا يفهمه إلا هم، حيث تم توفير كل شيء به يهم الجيمز، من ألعاب ومسابقات وكوسبلاي، وتحديات وجوائز كبيرة.

- العمر المسموح به لدخول الفعالية 6 سنوات فما فوق

- أسعار التذاكر شاملة الضريبة

تذكرة دخول 5 أيام: 200 ريال

تذكرة دخول 5 أيام (المسار السريع): 400 ريال

تذكرة يوم واحد: 50 ريالا

تذكرة يوم واحد (المسار السريع): 100 ريال