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12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق

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12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق 12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق
دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة الرياضة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم رياني ورئيس المركز أكرم بن سالم، وعدد من مشايخ ومديري ورؤساء القطاعات الحكومية، ويستمر لمدة 3 أيام.

معرض وفعاليات

وتشتمل فعاليات الشباب المبدع على 12 فعالية متنوعة ممثلة في: تسجيل هدفك، ولعبة الشطرنج، ومشي كبار السن، ومرسم الأطفال، وألعاب إلكترونية، وملعب صابوني، ولعبة الذكاء، ولعبة البلوت، وكرة السلة، و كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم للأطفال، ولعبة الرمل للأطفال، وتجوَّل محافظ الدرب على أرجاء معرض الجهات الحكومية والأهلية المصاحب للبرنامج مستمعًا لشرح وافٍ عن أجنحته وأركانه، والجهات المشاركة فيه.


الوطن السعودية

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