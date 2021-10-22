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تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر

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تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر
واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي و50 من المتطوعين الذين أسهموا في أعمال التنظيف بروح عالية من المسؤولية، لحمل رسالة بيئية للمجتمع من حولهم بعدم الاستهتار في رمي «المخلفات» و«المبعثرات».

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية هتان بن هاشم حمودة، إن المبادرة تأتي تماشياً مع دور أمانة جدة في دعم المبادرات المجتمعية، كما تندرج ضمن سعي الأمانة للمساهمة في إيصال رسائل للمجتمع لالتزامه بـمبادئ النظافة في الأماكن العامة والمحافظة على المشهد الحضاري.

وأضاف حمودة أن الأمانة مستمرة في تنفيذ الأعمال التطوعية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وذلك وفق استراتيجية الأمانة لتمكين المجتمع بكافة أفراده في تنفيذ المبادرات الرائدة.


الوطن السعودية

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