بعد إطلالتها المثيرة في الافتتاح.. نجلاء بدر تفاجئ الجمهور في ختام مهرجان الجونة

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ظهرت الفنانة نجلاء بدر، على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت فستانا كت طويلاً باللون الأسود، مكشوف عند منطقة الصدر ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

كانت نجلاء بدر أثارت جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إذ ارتدت فستان باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر.

منذ بداية، حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن «التريند» بسبب فساتينهم، على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.