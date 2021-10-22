ثاني أكبر عجز في التاريخ.. العجز موازنة الأمريكية يصل لـ 2.8 تريليون دولار

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن العجز في الموازنة الأمريكية بلغ 2.8 تريليون دولار في السنة المالية 2021، وهو ثاني أكبر عجز في التاريخ.

ومع ذلك، انخفض الرقم بمقدار 360 مليار دولار عن الرقم القياسي المسجل خلال السنة المالية السابقة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

في العام الماضي، ارتفع العجز إلى 3.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق حيث شهدت الدولة اقتصادها يتضرر من وباء كوفيد-19، عندما اضطرت عشرات الشركات في جميع أنحاء البلاد إلى الإغلاق مؤقتًا في محاولة للتخفيف من انتشار المرض. .

كان هذا الرقم أكثر من ضعف الرقم القياسي المسجل في عام 2009، عندما بلغ العجز 1.4 تريليون دولار.