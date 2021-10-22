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مصطفى بكري يرد على فيلم ريش: لسنا ضد الإبداع ()

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مصطفى بكري يرد على فيلم ريش: لسنا ضد الإبداع (فيديو) مصطفى بكري يرد على فيلم ريش: لسنا ضد الإبداع ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه فيلم ريش أحدث ضجة في أنحاء الوطن بفعل اللغة التي تحدث بها والمشاهد الموجودة في الفيلم وتجاوز الواقع الذي نعيشه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إننا لم نكن أبدا ضد الإبداع ولكن غير مسموح باختراق العقل المصري.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد نكسة 1967 تم تصوير عدد من الأفلام الناقدة في السينما وفي النظام الذي كانوا يتحدثوا أنه نظام ديكتاتوري في ذلك الوقت، ونحن الآن في نظام وطني ونظام يترك للسينما أن تعبر عن نفسها، موضحا أن هناك فرق كبير بين التحقير من شأن والمصريين وتصورهم أنهم في دولة تعيش في الأدغال ولم تخرج حتى إلى الحياة، ولا يصح ذلك خاصة مع تنفيذ مشروع حياة كريمة الذي يجعل الريف في مصاف المدن.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من وزيرة الثقافة بإقالة محمد حفظي من رئاسة مهرجان السينما احتراما لمشاعر المواطنين، موضحا أنه تم حجز الفيلم للعرض في 23 ديسمبر المقبل، ويجب وقف هذا الفيلم مع تقديمه للجنة للبحث في هذا الأمر وكيف خرج السيناريو بهذا الشكل.

وكشف مصطفى بكري أن المخرج الكبير سعيد الشيمي قال إن الإنتاج على فيلم «ريش» مبالغ به وصل إلى 13 مليون دولار كما ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه لا يتكلف سوى مليون دولار فقط كما أن الممول الأساسي كما هو منشور شركة فرنسية بها شخص إسرائيلي يدعي بير مناحم وشريكته هي مسئولة عن اختيار الأفلام في جزء المسابقة الدولية بمهرجان كان.

المصرى اليوم

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