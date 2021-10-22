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ضبط كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين بحوزة 6 عاطلين في أسوان

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ضبط كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين بحوزة 6 عاطلين في أسوان ضبط كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين بحوزة 6 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الجمعة، القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 750 جرام من مخدر البانجو و4 قطع أسلحة نارية وكيلو حشيش ونصف كيلو هيروين .

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت اشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .

المصرى اليوم

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