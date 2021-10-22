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واشنطن: نتطلع إلى العودة سريعا للنظام الدستوري في تونس

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واشنطن: نتطلع إلى العودة سريعا للنظام الدستوري في تونس واشنطن: نتطلع إلى العودة سريعا للنظام الدستوري في تونس

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نشرت الخارجية الأمريكية بيانا حول زيارة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت تونس وليبيا مؤخرا.

وذكرت الخارجية أن لمبرت التقت خلال رحلتها إلى تونس مسؤولين في التونسية، بمن فيهم وزير الخارجية عثمان جراندي.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولة الأمريكية رحبت بالحكومة التونسية المشكلة حديثا وأكدت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إنشاء عملية شاملة على نطاق واسع من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري.

كما التقت بممثلي المجتمع المدني التونسي الشباب ورائدات الأعمال الذين يلعبون دورا رئيسيا في مستقبل تونس الاقتصادي.

وكان عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي قد أكد خلال لقائه يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الرئيس قيس سعيّد بصدد الإعلان عن خطوات تطمئن شركاء تونس.

المصرى اليوم

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