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بعد تطعيم العاملين بلقاح كورونا.. لأول فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بكامل طاقتها الاستيعابية

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بعد تطعيم العاملين بلقاح كورونا.. لأول فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بكامل طاقتها الاستيعابية بعد تطعيم العاملين بلقاح كورونا.. لأول فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بكامل طاقتها الاستيعابية

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بدأت اليوم الجمعة الفنادق والقري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تنفيذ قرار وزارة السياحة بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ أزمة كورونا.

واكد محمد عيد سليمان مديى عام التسويق السياحي بأحدى المجموعات السياحية أن القرار جاء في توقيت مناسب مع بدء الموسم السياحي الشتوي وارتفاع الإقبال السياحي الأجنبي .

وأوضح عيد أن القطاع السياحي انتهي من تطعيم جميع العاملين فيه باللقاح ضد وانه لا يتم تعيين اي عمالة جديدة بالفنادق دون تلقي اللقاح ب.

واكد وحيد التهامي عضو غرفة المنشات الفندقية بالغردقة أن السائحين القادمبن من الخارج اما حصلوا علي اللقاح في بلادهم او لديهم شهادات pcr بانهم سلبي كورونا قبل دخولهم للبلاد من المطارات بـ ٤٨ ساعة وهذة الاسباب ساهمت في اقتناع مسؤولي وزارتي الصحة والسياحة برفع نسبة الإشغالات من ٧٠ الي ١٠٠% من الطاقة الاستيعابية بالفنادق بالاضافة الي انخفاض السياحة الداخلية كع بدء العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

المصرى اليوم

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