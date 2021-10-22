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«المصري اليوم» تكشف صفقات نادى فيوتشر قبل إعلانها رسميًا غدًا

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«المصري اليوم» تكشف صفقات نادى فيوتشر قبل إعلانها رسميًا غدًا «المصري اليوم» تكشف صفقات نادى فيوتشر قبل إعلانها رسميًا غدًا

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أعلن مجلس إدارة نادى فيوتشر، عن موعد تقديم صفقاته الجديده التي أبرمها مؤخرا استعدادا للموسم الجديد.

تقرر أن يقام الحفل في أحد فنادق القاهرة الجديدة غدا السبت عند التاسعة مساء لكشف استعدادات الفريق للموسم الجديد والصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادى مؤخرا.

وكانت إدارة نادي فيوتشر اختارت هذا الاسم لتمثيلها في الدوري الممتاز، بعدما قامت بشراء نادي كوكاكولا الذي صعد إلى الممتاز، وقامت بتغيير اسمه والتعاقد مع 26 صفقة أغلبها من رديف القطبين ( والأهلي)، لتمثيله في الموسم الجديد.

وتكشف «المصري اليوم» أبرز الصفقات التي أبرمها النادي قبل اعلانها غدا رسميا وهم:

مروان محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وناصر ماهر من الأهلي.

محمود «جنش» وعمر كمال من الزمالك، ومحمد فاروق من بيراميدز، وثنائي الاتحاد محمود شعبان ومحمود رزق وأحمد رفعت من المصري.

والتعاقد مع الكاميروني جوناثان نجويم من الجونة والتونسي أيمن الطرابلسي من النجم الساحلي.

يقود الجهاز الفني على ماهر بعد رحيله عن تدريب المصري.

المصرى اليوم

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