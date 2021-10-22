نجل أحمد حسن يقود زد للفوز وصدارة المجموعة .. نتائج وترتيب دورى القسم الثاني

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قاد الحبيب نجل اللاعب الدولى السابق أحمد حسن لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى، فريقه زد لتحقيق فوز غال على المصرية للاتصالات في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافست دورى القسم الثاني.

ونجح الحبيب في تسجيل الهدف الأول له ولفريقه وأضاف زميله احمد الصعيدي الهدف الثاني.

بهده النتيجة حافظ زد بقيادة إسماعيل يوسف على صدارة المجموعة الثانية بـ12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالى.

فيما جاءت باقي نتائج الجولة كالتالى:

فوز النصر على بلبيس 3/0، وفوز بتروجت على دجلة 1/0، والإنتاج الحربي على المريخ 2/0، والداخلية على بورتو 2/1، ومنتخب السويس على بورفؤاد 1/0.

وتعادل كل من السكه الحديد مع القناة سلبيا، وبنها والترسانة بهدف لمثله.

ويحتل زد الصدارة بـ12 نقطة، وفى المركز الثاني الداخلية بـ10 نقاط، وبتروجت بـ9 نقاط.