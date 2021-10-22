أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجل أحمد حسن يقود زد للفوز وصدارة المجموعة .. نتائج وترتيب دورى القسم الثاني

Print
نجل أحمد حسن يقود زد للفوز وصدارة المجموعة .. نتائج وترتيب دورى القسم الثاني نجل أحمد حسن يقود زد للفوز وصدارة المجموعة .. نتائج وترتيب دورى القسم الثاني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قاد الحبيب نجل اللاعب الدولى السابق أحمد حسن لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى، فريقه زد لتحقيق فوز غال على المصرية للاتصالات في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافست دورى القسم الثاني.

ونجح الحبيب في تسجيل الهدف الأول له ولفريقه وأضاف زميله احمد الصعيدي الهدف الثاني.

بهده النتيجة حافظ زد بقيادة إسماعيل يوسف على صدارة المجموعة الثانية بـ12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالى.

فيما جاءت باقي نتائج الجولة كالتالى:

فوز النصر على بلبيس 3/0، وفوز بتروجت على دجلة 1/0، والإنتاج الحربي على المريخ 2/0، والداخلية على بورتو 2/1، ومنتخب السويس على بورفؤاد 1/0.

وتعادل كل من السكه الحديد مع القناة سلبيا، وبنها والترسانة بهدف لمثله.

ويحتل زد الصدارة بـ12 نقطة، وفى المركز الثاني الداخلية بـ10 نقاط، وبتروجت بـ9 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

بسبب امرأة .. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل دون إصابات فى قنا

بسبب امرأة .. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل دون إصابات فى قنا