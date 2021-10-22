معرض فى لندن لتعريف الأحفاد بتراث النوبة

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قد يبتعد النوبيون عن وطنهم لسبب ما، لكن صلتهم به لا تنقطع، بل يحرصون على تعليم أبنائهم وأحفادهم ما تعلموه من أجدادهم لتظل الفروع مرتبطة بالجذور مهما ابتعدت المسافات.

جانب من حفل افتتاح المعرض بحضور الجالية المصرية فى لندن

الحديث هنا عن الجالية النوبية فى بريطانيا، والتى يحرص أبناؤها بين الحين والآخر على إقامة فعالية تراثية جديدة يحيون بها تاريخ الأجداد ويعلمون بها تراث حضارتهم للجيلين الثانى والثالث من الأبناء والأحفاد المولودين بالخارج.

جانب من حفل افتتاح المعرض بحضور الجالية المصرية فى لندن

ونظمت رابطة أبناء النوبة المصريين فى المملكة المتحدة، قبل أيام، معرضًا داخل المركز الثقافى المصرى تحت عنوان: «المعرض النوبى المصرى» تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

المعرض افتتحه السفير طارق عادل، سفير مصر فى بريطانيا، بحضور كل من السفير طارق يوسف، قنصل مصر فى بريطانيا، والعميد بحرى سامح سليمان، ملحق الدفاع، والدكتورة داليا سلامة، المستشار الثقافى، وعدد كبير من الدبلوماسيين والإعلاميين المصريين والعرب.

وأكد «عادل» أن النوبيين هم نسيج أصيل من المجتمع المصرى، وخرج منهم أبطال بالقوات المسلحة، من بينهم المشير حسين طنطاوى، الذى حمى مصر خلال فترة انتقالية عصيبة مرت بها، وكذا الصول أحمد إدريس، صاحب فكرة الشفرة النوبية، التى كان لها دور كبير فى نصر أكتوبر العظيم.

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

وضم المعرض مجموعة فريدة من اللوحات الفنية والمقتنيات التى تعكس التراث النوبى، من مشغولات يدوية وزخارف وملابس وأدوات فخارية وغيرها، وخلال فقرات المعرض، قدم «سليمان» درع القوات المسلحة لرابطة أبناء النوبة تقديرًا لإسهاماتهم فى العمل العام.

وخلال تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قال عبدالله هلال إبراهيم، نائب رئيس رابطة أبناء النوبة المصريين فى المملكة المتحدة، إن الهدف الأساسى من إقامة المعرض هو إبراز الثقافة النوبية المصرية، التى تُعتبر نموذجًا فريدًا فى الحضارة الإنسانية.

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

وأضاف أن المعرض ضم عددًا من المأكولات والمشروبات النوبية الأصيلة لتعريف الأجيال الجديدة بالثقافة النوبية من جميع مناحيها، بما فى ذلك المأكل والمشرب والملبس، ومن بين المأكولات النوبية التى تم تقديمها لضيوف المعرض عيش الدوكة والويكة والجاكوت والسخينة والكاشيد، ومن بين المشروبات النوبية الإبرية والكركديه النوبى.

وأوضح أن منظمى المعرض كانوا حريصين على أن يُختتم الحفل بفلكلور نوبى، نال إعجاب واستحسان جميع الحاضرين، وخاصة الأجيال الجديدة، التى لم تسمع هذه الموسيقى النوبية من قبل.

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

أستاذ علم اجتماع: يحملون صفات وعادات وتقاليد رائعة ولا يتخلون عن مبادئهم أبدًا

على هامش المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا، قال الدكتور زهران على زهران، أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن الشخصية النوبية المصرية تمثل شخصية مصر بالخارج خير تمثيل، وذلك نظرًا لما تحمله من صفات مصرية رائعة، وأوضح أن أهالى النوبة نسيج مهم من أنسجة المجتمع المصرى، ومعروف عنهم ارتباطهم بعاداتهم وتقاليدهم وحرصهم على توريثها للأجيال الجديدة، حتى إن وُلدت هذه الأجيال خارج مصر.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «يعيش النوبيون على امتداد نهر النيل من أسوان بمصر، وبطول 145 كيلومترًا حتى حلفا فى السودان، وعلى مر التاريخ كانت لهم بطولات لما يتّسمون به من جسارة وصفات للمقاتل المثالى الذى لا يفرط فى أرضه، ولا يتخلى عن قيمه ومبادئه مهما تعرض للضغوط».

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

وأثنى «زهران» على المعرض النوبى، واعتبره أداة ثقافية واجتماعية فعالة لربط أبناء النوبة فى الخارج بالوطن الأم، وكذلك للتواصل بين الأجيال، وتعريف الأجيال الجديدة بثقافة أجدادهم، كما أن هذه النوعية من الفعاليات تسهم فى إبراز الثقافة النوبية الفريدة، التى تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية.

وأوضح «زهران» تاريخ أهالى النوبة وما تعرضوا له من تهجير اضطرارى من أجل إنشاء خزان أسوان لحماية جنوب مصر من فيضان النيل، وكيف أن هؤلاء الناس كانوا على قدر المسؤولية، وارتضوا بمغادرة ديارهم وأراضيهم من أجل هذا المشروع القومى العملاق، الذى كان لابد منه خلال تلك الفترة، ورغم محاولة أعداء مصر استغلال ذلك الملف لعمل وقيعة بينهم وبين الدولة المصرية، فإن النوبيين كانوا على درجة عالية من الوعى والحس الوطنى والشعور بالمسؤولية.

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

النوبة فى سطور

- اسم النوبة مشتق من كلمة «نوب»، وتعنى الذهب، وسُميت المنطقة بذلك لوجود أكبر مناجم الذهب فى أرضها بمنطقة العلاقى.

- امتدت بلاد النوبة تاريخيًا من جنوب مصر إلى جنوب نهر النيل، وانقسمت إلى 3 ممالك: كوش ومروى ونباتا، وضمت دول حوض النيل: إثيوبيا وتنزانيا والسودان والكونغو.

- النوبيون من أقدم الشعوب المتحضرة فى العالم، وتمركزوا حول نهر النيل آلاف السنين فيما يُعرف الآن بجنوب مصر وشمال السودان.

المعرض النوبى المصرى فى بريطانيا

- كانت النوبة القديمة تنقسم إلى 3 مناطق جغرافية، وهى المنطقة الشمالية التى يسكنها النوبيون «الكنوز»، ويتحدثون اللغة الماتوكية، والمنطقة الوسطى يسكنها العرب، وتضم 6 قرى، ويتحدثون اللغة العربية إلى جانب تعلُّمهم النوبية، والمنطقة الجنوبية يسكنها النوبيون الفاديجا.