المصري كيدز: كيف تتحدث مع طفلك عن الكذب؟

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عندما يكذب طفلك عليك، فإنه يثير مزيجًا قويًا من المشاعر، قد تشعر بالغضب والأذى، فالكذب مزعج للغاية للآباء لأنه يهز أسس الثقة التى يتمتع بها الأب مع طفله، ولكن بغض النظر عن مدى شعورك بالغضب.

فمن المهم الرد عليه بطريقة هادئة ومحسوبة باستمرار بدلًا من رد الفعل العاطفى، ويجب عدم تغليظ عقوبة الطفل لأنه لن يساعد طفلك على التعلم من أخطائه.

وحسب موقع «empoweringpa»، فإنه فى كثير من الأحيان، يفضل الأطفال ببساطة «قضاء عقوبتهم» بدلًا من إجراء محادثة هادفة مع والديهم حول أسباب وتأثير كذبهم.

لكن يجب التحدث عن الكذب مع طفلك لخلق فرصة له لفهم عواقب أفعاله، وفى النهاية ليكون أكثر صدقًا.

نصائح للتعامل مع طفلك:

1- وضع عقاب واضح، فمن الضرورى والمناسب أن يتعلم طفلك أنه توجد عواقب سيئة للطفل فى حالة الكذب.

2- التحدث مع الطفل ومعرفة سبب الكذب مثل ما الذى كنتَ تحاول تحقيقه عندما كذبتَ؟

3- عليك أن تساعد طفلك على تجنب المواقف التى يشعر فيها بالحاجة إلى الكذب.

4- امدح طفلك عندما يعترف بحقيقة فعل شىء خاطئ.

5- يمكن الاستعانة ببعض الكتب وأفلام الكارتون، التى تتحدث عن أضرار الكذب وضرورة التزام الصدق.