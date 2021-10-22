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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري الأبطال

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري الأبطال موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري الأبطال

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أحمد نبيل كوكا - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - محمد محمود - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود كهربا - محمد شريف.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والحرس الوطني قد عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي ، كما حضر مسؤولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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