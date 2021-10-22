عمال المحاجر.. «أكل العيش مُر»

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منطقة شاسعة من الصحراء تشبه المناطق الجليدية فى أوروبا وأمريكا، يكسوها البياض الساطع، هى محاجر المنيا، التى تشبه جبال الجليد فى القطب الشمالى؛ نظرًا لشدة بياض جبالها؛ وكأنها جبال ثلجية.

عمال المحاجر

إلا أنك عندما تقترب منها تكتشف الحقيقة لعمال ينحتون الصخر ويواجهون مخاطر العمل وسط ظروف قاسية للغاية، دون توافر الحد الأدنى من الحماية لهم، حال تعرضهم إلى الخطر.

عمال المحاجر

فى شرق مدينة المنيا، وتحديدًا منطقة المحاجر يمكنك أن ترى «عمال المحاجر»، يتحدون الصخور بصدورهم العارية، ومعاول من الحديد، يشقون الصخور وكأنهم فى صراع لإثبات الوجود.

عمال المحاجر

يقطعون صخور الجبل ويروِّضونها من أجل استخدامها فى أغراض التشييد والبناء.. رجال ينطبق عليهم القول:

«يملكون إرادة تكسر المستحيل».. فهم يعملون فى مهنة لا تعرف الضعيف،

عمال المحاجر

ولا تحنو على المريض.. يعرفون أن وجودهم فى هذا المكان يعنى أنهم فى تحدٍّ مستمر مع حجارة الجبال القاسية.

عمال المحاجر

رجال لا يعيرون اهتمامًا للغبار والأتربة، التى تملأ صدورهم وتزكم أنوفهم.. يتحملون الصعاب ويواجهون المخاطر، من أجل لقمة عيش حلال لهم ولأسرهم، التى تنتظر عودتهم بلهفة، حاملين معهم الأمل وقليل المال، لمساعدتهم على تحمل مشاق حياة قاسية لا ترحم الضعيف.

عمال المحاجر

عدسة «المصرى اليوم» رصدت لحظات من بطولة هؤلاء الرجال، أثناء عملهم الشاق وسط الجبال والصخور وظروف عمل قاسية للغاية، طوال فصول السنة المتغيرة.

عمال المحاجر

عمال المحاجر