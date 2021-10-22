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أظهر أحدث الإحصائيات العالمية المعلنة بشأن جائحة كورونا، حتى أمس الأول، أن أكثر من 241.95 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و124626.

سجلت روسيا بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور «دلتا»، ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين فى هيئة حماية المستهلك- وهى هيئة حكومية- قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة «إيه.واى.2.4» على نطاق واسع، وقد يتسبب ذلك فى ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والتى بلغت بالفعل مستويات قياسية فى روسيا.

فيروس كورونا حول العالم

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع فى بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا فى مختلف أنحاء روسيا رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

فى الوقت نفسه، رصدت إسرائيل أول إصابة بمتحور للفيروس المسبّب لكوفيد-19 متفرّع عن المتحور دلتا وينتشر بالفعل فى عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وذكرت وكالات الأنباء أنه فى ملبورن بأستراليا، يقترب أطول إغلاق من نهايته، والذى استمر لمدة 262 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا. وهذا هو أطول إغلاق مسجل فى العالم حتى الآن وفقًا لما ذكره موقع «دويتشه فيله» الألمانى، وينتهى الإغلاق مع وصول معدلات التطعيم الكاملة إلى نحو 70 بالمئة من السكان.

ومن المقرر أن تتم إجراءات رفع الإغلاق بشكل تدريجى يتسم بالحذر، وسيسمح بالتزاور فى المنازل بعد أن كان ممنوعا خلال فترة الإغلاق، كما سيسمح بالتقاء حتى 15 شخصا فى الأماكن المفتوحة، كما أن حظر التجول الليلى سيتم رفعه أيضا وسيسمح لصالونات الحلاقة والمطاعم بفتح أبوابها من جديد مع مراعاة شروط صحية صارمة.

فيروس كورونا حول العالم

وفى الهند، تم الاحتفال بمنح مليار جرعة من لقاح كوفيد-19، بعد 6 أشهر على الارتفاع الكبير فى عدد الحالات التى أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحى فى البلاد. وقالت الحكومة إن حوالى ثلاثة أرباع البالغين فى البلاد التى تعد 1.3 مليار نسمة تلقوا جرعة لقاح، وحوالى 30% تم تحصينهم بالكامل.

ووجه رئيس الوزراء ناريندرا مودى كلمة شكر للعاملين فى المجال الصحى، وتم نشر إعلانات خاصة فى المحطات والمطارات، وأضيئت معالم أثرية بألوان العلم الوطنى للاحتفال بهذا الإنجاز.

فيروس كورونا حول العالم

وعربيًا، ووفقًا لأحدث الإحصائيات، استمر العراق فى المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل البحرين أى وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الرابع على التوالى. وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 738 ألفا و812 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2122 حالة، وشفاء 157 ليبلغ مجموع حالات التعافى 732 ألفا و595 حالة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 49 إصابة جديدة وحالتى وفاة، و38 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى 548 ألفا و18 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و767 حالة، والشفاء إلى 537 ألفا و37 حالة.

فيروس كورونا حول العالم

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ صباح خالد الصباح، عودة الحياة الطبيعية الحذرة فى الدولة، ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للمحصنين.

وقال الصباح: «نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة)، بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر، وبإذن الله ننهض جميعا فى الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولى العهد فى رفعة الكويت وشعبها».. كما تقدم بالشكر «للجيش الأبيض، الذى كان ولايزال خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض والأوبئة، على الوفاء بقسمهم والتفانى فى عملهم».

فيروس كورونا حول العالم

ومحليًا، كشفت وزارة الصحة عن أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 321 ألفا و48 حالة، من ضمنهم 18105 حالات وفاة. وأصدرت لجنة إدارة أزمة كورونا فى اجتماعها هذا الأسبوع مع الدكتور مصطفى مدبولى 5 قرارات بشأن مواجهة الفيروس، منها: عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر أنه بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، كما سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين فى التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا فى المحاكم، والمرور، والشهر العقارى.. وغيرها من المنشآت التى تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.

فيروس كورونا حول العالم

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين فى كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التوسع فى مراكز تلقى اللقاح، مشيرة إلى أن إجمالى الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ نحو 31.7 مليون جرعة.

وشددت على أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين فى التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا فى المحاكم، والمرور، والشهر العقارى.. وغيرها من المنشآت التى تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.